ЦБ резко повысил тарифы ОСАГО для грузовиков из «недружественных» стран

Банк России увеличил коэффициент территории по полисам ОСАГО для грузовиков, которые въезжают в Россию из «недружественных» стран. Он повышается более чем в 17 раз: с 1,7 до 30. Изначально регулятор планировал повысить коэффициент до 12,5.

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Решение ЦБ связано с отказом западных стран принимать российские сертификаты «Зеленой карты», отмечает «Интерфакс». 1 июня прекратили действовать двусторонние соглашения между Российским союзом автостраховщиков и страховыми бюро Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. Страховки «Зеленая карта», выданные в этих странах, больше не работают в России независимо от указанного в них срока действия.

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Аналогичная ситуация с российскими сертификатами. Для въезда водителям из России теперь нужно приобретать на пунктах пропуска полис приграничного страхования той страны, в которую они въезжают. Иностранцам для поездок по России необходимо приобрести полис ОСАГО. Стоимость страховки увеличилась в несколько раз.

Повышение коэффициента ОСАГО с 1,7 до 30 коснется только западных грузовиков, констатирует заместитель главного редактора радио «Автодор», автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов:

«Все, что касается повышения тарифов на приобретение полисов ОСАГО в отношении грузовиков из «недружественных» стран, это стрельба из пушек по воробьям. Грузопоток и так серьезно упал. Почти всем перевозчикам, которые зарегистрированы и работают на территории так называемых недружественных стран, невыгодно этим заниматься. Если кто-то и продолжал, это, как правило, небольшие компании. Конечно, это поставит крест на деятельности этих компаний».

Business FM удалось дозвониться до польской компании-грузоперевозчика, которая работает с Россией. В ее парке около 15 грузовиков. Руководитель Павел рассказал, что сейчас полис ОСАГО обходится примерно в 100 долларов в месяц на машину. Новые тарифы могут сделать бизнес нерентабельным, подтверждает бизнесмен. Но он пока не слышал о подорожании — еще не истек срок действия старого полиса.

При этом в СМИ появляются разные трактовки решения ЦБ. Кто-то пишет, что подорожание ОСАГО касается только грузовиков. А, например, Forbes отмечает: это затронет также автобусы.

Автобусное сообщение между Россией и ЕС до сих пор существует. Для туристов доступ в балтийские республики с территории России закрыт. По суше туда могут попасть россияне с европейским ВНЖ и другими основаниями для въезда. Финляндия доступна для тех, кто едет транзитом в страны, не входящие в Евросоюз. А вот в Норвегию можно попасть и по туристическому «шенгену».

К примеру, из Москвы можно поехать в Ригу, из Петербурга — в Хельсинки. Судя по расписанию, большое число рейсов выполняют компании из России. Но есть и юрлица из так называемых недружественных стран.

Директор по маркетингу российского подразделения международной компании Ecolines Андрей Волков говорит, что проблемы с оформлением полисов ОСАГО для зарубежных автобусов были весной, в преддверии прекращения сотрудничества между Российским союзом автостраховщиков и страховыми бюро Евросоюза. Но проблему решить удалось. Компаниям из Европы предоставили довольно выгодные условия, отмечает Волков:

«Все наши иностранные коллеги оформили полисы. Иностранные перевозчики, которые едут в Россию, их имеют. Пожар потушен, все с документами, все нормально. Все застраховались на год, поэтому к 1 июня вопрос был решен. Сейчас об этом никто не думает. Год еще не закончился. Посмотрим, что будет в следующем году. Сейчас никто даже не смотрит и не отслеживает, повысилась стоимость ОСАГО для иностранцев или не повысилась».