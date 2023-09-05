Volkswagen намерен выпустить 11 новых электрокаров к 2027 году

Томас Шефер: Volkswagen выпустит 11 новых электрокаров к 2027 году
Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, генеральный директор Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер заявил, что к 2027 году компания представит целых 11 электрокаров. Это на один больше, чем планировалось изначально.
Шефер заявил об этом накануне Мюнхенского автосалона, где бренд представил свой новый ID.GTI Concept.
Это не стало сюрпризом для публики. Очевидно, что компания хочет получить больше прибыли со своей новой электрической платформы SSP.