Volkswagen намерен выпустить 11 новых электрокаров к 2027 году

Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, генеральный директор Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер заявил, что к 2027 году компания представит целых 11 электрокаров. Это на один больше, чем планировалось изначально.

Шефер заявил об этом накануне Мюнхенского автосалона, где бренд представил свой новый ID.GTI Concept.