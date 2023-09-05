Первые российские покупатели получили внедорожники BAIC BJ40

Российские дилеры уже начали выдавать внедорожники BAIC BJ40 клиентам. Об этом "Российской газете" рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

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"Да, BAIC BJ40 начали выдавать в августе. Данный автомобиль интересный, привлекает внимание клиентов, можно сказать, что он точно будет хорошо продаваться. Пока в наличии очень ограниченное число машин этой модели", - отметил Тюктеев.

Эту же информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе марки в РФ - первые российские покупатели BJ40 получили свои автомобили.

Напомним, модель предлагается в нашей стране с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 225 л.с., 8-ступенчатой гидромеханической автоматической КП ZF и подключаемым полным приводом (постоянный привод на заднюю ось + жестко подключаемый "перед"), есть понижающий ряд. Дорожный просвет машины - 210 мм. Передняя подвеска независимая пружинная, задняя - зависимая пружинная, с неразрезным мостом. Цена - 4 059 000 рублей.

У нас BJ40 представлен в единственной комплектации Flagship. В нее включены съемная крыша и 17-дюймовые диски, полностью диодная оптика с датчиком света, двухзонный климат-контроль и медиасистема с 10-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида и 8 динамиками. Салон отделан экокожей, водительское кресло имеет электрорегулировки.

В России BAIC BJ40 собирают на калининградском заводе "Автотор". В начале августа сообщалось, что стартовала отгрузка внедорожников дилерам.