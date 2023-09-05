Mitsubishi планирует выпустить несколько высококлассных версий L200

Mitsubishi планирует выпустить несколько высококлассных версий своего нового грузовика L200/Triton под маркой Ralliart, сообщил представитель компании Йошики Масуда в интервью Drive Australia. Он добавил, что один из них может получить усиленный двигатель V6, который позволит ему конкурировать с Ford Ranger Raptor.

Он пояснил, что Австралия является одним из ключевых рынков для Mitsubishi, где традиционно пользуются спросом высокопроизводительные версии Ford Ranger, Nissan Navara и Toyota Hilux.

Сейчас автопроизводитель рассматривает возможность борьбы за долю в этой нише рынка. По словам Масуда, у фанатов Ralliart разные предпочтения: кому-то подойдет спортивный и доступный по цене пикап, а кто-то готов доплатить за реальную производительность. Именно поэтому компания решила выпустить не одну, а несколько моделей L200 Ralliart.