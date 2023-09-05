Стало известно, когда Jaecoo J8 появится в России

Jaecoo J8 выйдет на российский рынок в ноябре 2023 года, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу компании. Таким образом, до конца года в линейке суббренда Chery будут два кроссовера, от комментариев по дальнейшему развитию модельного ряда в компании отказались.

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Jaecoo J9, он же Jaecoo 9, он же Chery Tiggo 9 дебютировал на автосалоне в Шанхае в апреле 2023 года, продажи в Китае начались в мае.

Длина Chery Tiggo 9 составляет 4820 мм, ширина - 1930 мм, высота - 1699 мм, размер колёсной базы - 2820 мм. Салон имеет конфигурацию с пятью и семью местами. Переднеприводные версии укомплектованы 261-сильным бензиновым двигателем и роботизированной трансмиссией, для полноприводных версий предусмотрена новая гидротрансформаторная автоматическая коробка передач.

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Цены на "Тигго 9" в Китае начинаются от 152 900 юаней (2 031 000 рублей), в топе модель стоит 203 900 юаней (2 709 000 юаней).

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