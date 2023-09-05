Цены на подержанные машины начали стабилизироваться

Повышение ключевой ставки сразу до 12% в середине августа остановило резкий рост курса доллара к рублю и в известной мере замедлило удорожание автомобилей с пробегом. Однако в среднем за последний летний месяц рост цен на вторичном авторынке все равно оказался немного выше, чем ожидалось.

Как говорится в исследовании "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ) на основе данных компании Haraba, которое есть в распоряжении "Российской газеты", сразу по 12 моделям популярных автомобилей с пробегом средняя цена была выросла на 5% и выше. В июле таких автомобилей было вдвое меньше.

Лидером по масштабам подорожания неожиданно оказался Skoda Rapid (1,52 млн руб., +9,3% за месяц). На рынке новых автомобилей этот особенно популярный в такси лифтбек исчез еще весной текущего года. В то же время количество "свежих" (до трех лет) экземпляров во вторичном сегменте еще исчисляется десятками тысяч штук. Модель оказалась ликвидной и вполне надежной. Однако ценник, "скаканувший" выше 1,5 млн рублей, даже при нынешнем слабом рубле выглядит явно завышенным. Брат-близнец Skoda - Volkswagen Polo, всегда считавшейся машиной немного выше по имиджу, оказался даже дешевле (1,46 млн руб., +4,3%).

В августе, как и в июле, место в тройке лидеров роста цен нашлось марке BMW. Причем в последнем месяце лета резким подорожанием (8-9%) отметились сразу две баварских модели. За седан 3-й серии стали просить в среднем 4,4 млн рублей, то есть на 370 тысяч больше, чем в июле.

Внедорожник X5 теперь и вовсе не купить дешевле 10 млн рублей. За месяц он подорожал почти на 800 тысяч, а за год - на 2,3 миллиона. Причина столь резкого взлета кроется не только в соотношение валют, но и в сильно возросшем в августе утилизационном сборе. При таком ценовом позиционировании BMW X5 в России оказался сегодня в сегменте даже не премиальных, а люксовых вседорожников. И пока нет предпосылок к тому, что ситуация для поклонников этих автомобилей как-то улучшится: количество завозимых по параллельному импорту BMW стало снижаться.

Нет полноценной замены в сегменте новых бюджетных кроссоверов и двум популярным "паркетникам" - Hyundai Creta (1,98 млн руб., +7,2% за месяц) и Renault Duster (1,85 млн руб., +7%). Неудивительно, что цена каждого из них на вторичном рынке постепенно приближается к 2 млн рублей. В число машин, подорожавших в августе на 5% и выше, также попали Hyundai Tucson (2,98 млн рублей), Mercedes-Benz E-class (5,03 млн рублей), Toyota RAV4 (3,6 млн рублей) и два кроссовера Nissan - X-Trail (2,86 млн рублей) и Qashqai (1,89 млн рублей).

И наконец, неожиданно в этой же кампании оказались два самых бюджетных автомобиля АвтоВАЗа. За трехлетнюю Lada Granta стали просить в августе в среднем 844 тыс. рублей (+40 тысяч к июлю), а за Lada Niva Legend - 1,012 млн рублей (+52 тысячи). В сегменте новых автомобилей те же модели пока подорожали скромнее - на 15-20 тыс. рублей. Причем недостатка на рынке в них нет, а значит, августовское повышение больше похоже на временный скачок цен.

"Впрочем, прибавки 3-5%, которые оказались равнозначны увеличению цены на 50-150 тысяч рублей, а на дорогие модели машин, как Toyota LC 300 - даже почти на 400 тыс. рублей, в августе можно было отмечать на всем рынке. Понимание покупателями того, что при очередной волне обесценивания рубля нужно вкладываться в "железо", похоже, и дальше останется основным генератором роста цен. Осенью этот процесс не остановится.