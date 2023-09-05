ГАЗ показал в Москве новый «Соболь NN 4×4»

Горьковский автозавод на выставке Comtrans в Москве представил новое поколение автомобилей «Соболь NN 4×4» с двойной кабиной. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

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Помимо улучшенной комплектации и оснащения салона, версия 4×4 отличается от обычной машины возможностью жесткого подключения передней оси, а также понижающим рядом в трансмиссии.

Полноприводный «Соболь» второго поколения оснащен блокировками переднего и заднего межколесного дифференциала. В отличие от предыдущего поколения, подключение полного привода на новой машине выполняется не рычагами, а трехрежимной «шайбой» («2H», «4H», «Pull 4L») автоматического переключения, расположенной на центральной консоли.