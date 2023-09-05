Volkswagen показал в Германии модернизированный кроссовер Tiguan

Как сообщает издание SPEEDME.RU, анонс модернизированного Tiguan уже состоялся, однако авто все еще не готово к глобальному дебюту. Тем не менее компания решила показать закамуфлированный прототип на Мюнхенском автосалоне.

Дизайн новинки стал более роскошным. Даже через камуфляж можно заметить, что теперь автомобиль имеет более мягкие изгибы и плавные поверхности. Внутри ожидается цифровая приборная панель, а также 15-дюймовая информационно-развлекательная система.