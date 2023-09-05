В России появился новый автомобильный бренд «Валдай»

На выставке Comtrans-2023 представили новый автобренд «Валдай»
В России начнутся продажи автомобилей нового бренда «Валдай». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с выставки коммерческих автомобилей Comtrans-2023 в Москве.
Компания ГАЗ передала права на бренд «Валдай» компании «Нижегородские грузовые автомобили». По словам представителей предприятия, их продукция производится совместно с компанией Foton.
В число новинок компании «Валдай», представленных на выставке, вошли бортовой тяжелый самосвал «Валдай-33», грузовик «Валдай-18», магистральный седельный тягач «Валдай-45», грузовое шасси «Валдай-12» и фургон «Валдай-8». Выпуск коммерческой техники планируется локализовать на территории промышленного кластера рядом с Горьковским автозаводом в Нижнем Новгороде.
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