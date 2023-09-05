В России появился новый автомобильный бренд «Валдай»

В России начнутся продажи автомобилей нового бренда «Валдай». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с выставки коммерческих автомобилей Comtrans-2023 в Москве.

Компания ГАЗ передала права на бренд «Валдай» компании «Нижегородские грузовые автомобили». По словам представителей предприятия, их продукция производится совместно с компанией Foton.