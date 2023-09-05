Zenvo собирается превзойти Bugatti

Zenvo раскрыл подробности своей следующей модели Aurora
Датский производитель суперкаров Zenvo продолжает раскрывать подробности своей следующей модели Aurora. Судя по всему, карбоновый монокок придаст ему большую жесткость на кручение, чем у Bugatti Chiron.
Монокок объединен с двумя составными подрамниками, образуя единую конструкцию с жесткостью на кручение 63 000 Нм/рад. Номинальная жесткость Chiron составляет 50 000 Нм/рад, а у Lamborghini Revuelto — всего 40 000 Нм, несмотря на то, что его рекламируют как «революционный монокок».
За кузов Aurora отвечает испанская компания Management Composites. Она широко известна своими инженерными решениями для различных отраслей промышленности и помощью в проектировании гоночных автомобилей Формулы 1, в частности их систем активной и пассивной безопасности. Поскольку монокок Aurora должен быть частично открытым, команда также несет ответственность за то, чтобы он хорошо выглядел на окончательном серийном автомобиле.