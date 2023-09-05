Zenvo собирается превзойти Bugatti

Датский производитель суперкаров Zenvo продолжает раскрывать подробности своей следующей модели Aurora. Судя по всему, карбоновый монокок придаст ему большую жесткость на кручение, чем у Bugatti Chiron.

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Монокок объединен с двумя составными подрамниками, образуя единую конструкцию с жесткостью на кручение 63 000 Нм/рад. Номинальная жесткость Chiron составляет 50 000 Нм/рад, а у Lamborghini Revuelto — всего 40 000 Нм, несмотря на то, что его рекламируют как «революционный монокок».