В Сети показали модернизированный Renault Kangoo

Renault Kangoo — довольно способный фургон, но его недостаточно для занятий спортом. Владелец из Великобритании посчитал, что здесь была упущена возможность, поэтому он переоборудовал свой Kangoo в удивительно быстрое спальное место.

© ПроКроссовер.ру

ПроКроссовер.ру

Снаружи диски Speedline, обутые в дорожные слики Nankang NS-2R, — единственное, что намекает на новую трансмиссию. Присмотревшись, вы можете заметить дисковые тормоза Brembo HC и пружины Cooksport, а тормозные колодки PBS Race и болты Eibach остаются скрытыми от глаз – но они все на месте.

ПроКроссовер.ру