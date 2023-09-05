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В Сети показали модернизированный Renault Kangoo

Renault Kangoo — довольно способный фургон, но его недостаточно для занятий спортом. Владелец из Великобритании посчитал, что здесь была упущена возможность, поэтому он переоборудовал свой Kangoo в удивительно быстрое спальное место.

В Сети показали модернизированный Renault Kangoo
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ПроКроссовер.ру

Снаружи диски Speedline, обутые в дорожные слики Nankang NS-2R, — единственное, что намекает на новую трансмиссию. Присмотревшись, вы можете заметить дисковые тормоза Brembo HC и пружины Cooksport, а тормозные колодки PBS Race и болты Eibach остаются скрытыми от глаз – но они все на месте.

ПроКроссовер.ру

Но зачем идти на такие меры, чтобы настроить фургон? Ответ становится очевидным, когда вы открываете крышку двигателя. Там, где раньше трудился ручной дизель, теперь находится 200-сильный двигатель Renault Clio. Хот-хэтч, от которого был взят стан, мог развивать лишь около 180 л.с.

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