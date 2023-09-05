В Сети показали модернизированный Renault Kangoo
Renault Kangoo — довольно способный фургон, но его недостаточно для занятий спортом. Владелец из Великобритании посчитал, что здесь была упущена возможность, поэтому он переоборудовал свой Kangoo в удивительно быстрое спальное место.
Снаружи диски Speedline, обутые в дорожные слики Nankang NS-2R, — единственное, что намекает на новую трансмиссию. Присмотревшись, вы можете заметить дисковые тормоза Brembo HC и пружины Cooksport, а тормозные колодки PBS Race и болты Eibach остаются скрытыми от глаз – но они все на месте.
Но зачем идти на такие меры, чтобы настроить фургон? Ответ становится очевидным, когда вы открываете крышку двигателя. Там, где раньше трудился ручной дизель, теперь находится 200-сильный двигатель Renault Clio. Хот-хэтч, от которого был взят стан, мог развивать лишь около 180 л.с.