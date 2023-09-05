ГАЗ создал фургон для служб доставки

В Москве представили электрический фургон ГАЗ SDV 3.5
Горьковский автозавод представил 5 сентября на выставке Comtrans в Москве новый концептуальный развозной фургон SDV 3.5. Об этом сообщает корреспондент «Известий».
Автомобиль оснащен электромоторами на 100 и 150 кВт. Ориентировочный запас хода 130-200 км. Машина проектируется специально под службы доставки формата Озон и Яндекс-Маркет.
Фургон унифицирован с электрическим автомобилем «Газель NN», но шасси у нее полностью свое, потому что никакого заднего моста и рамы нет и в помине. Задачи перед этим автомобилем ставятся другие.
Этот ходовой макет можно назвать концептом, но машина может передвигаться своим ходом. Сроки воплощения в реальный серийный автомобиль пока не озвучиваются.
Сегодня также был представлен автомобиль ГАЗ «Соболь NN 4×4» с двойной кабиной. Серийное производство микроавтобусов и фургонов «Соболь NN 4×4» второго поколения планируется наладить в декабре 2023 года. Автомобиль будет предлагаться с двумя типами двигателей: дизельным 2.8 л. и бензиновым 2.7 л.