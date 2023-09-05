ГАЗ создал фургон для служб доставки

Горьковский автозавод представил 5 сентября на выставке Comtrans в Москве новый концептуальный развозной фургон SDV 3.5. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Автомобиль оснащен электромоторами на 100 и 150 кВт. Ориентировочный запас хода 130-200 км. Машина проектируется специально под службы доставки формата Озон и Яндекс-Маркет.

Фургон унифицирован с электрическим автомобилем «Газель NN», но шасси у нее полностью свое, потому что никакого заднего моста и рамы нет и в помине. Задачи перед этим автомобилем ставятся другие.

Этот ходовой макет можно назвать концептом, но машина может передвигаться своим ходом. Сроки воплощения в реальный серийный автомобиль пока не озвучиваются.