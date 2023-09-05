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СМИ: Артем Дзюба за две недели получил 17 штрафов ГИБДД

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба заработал 17 штрафов на своем Range Rover за прошедшие две недели, сообщает Telegram-канал SHOT. Преимущественно Дзюбу штрафуют за неправильную парковку и превышение скорости.

Артем Дзюба за две недели получил 17 штрафов ГИБДД
© Матч ТВ
Telegram-канал дептранса Москвы

В соцсетях также опубликована фотография с внедорожником нападающего в неположенном месте у ресторана на Патриарших прудах.

В общей сложности спортсмен должен оплатить государству 20,5 тысяч рублей за автонарушения.