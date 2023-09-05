Марка Great Wall будет давить на США с юга

Новость появилась после посещение послом Мексики в Китае технологического центра и производственных мощностей Great Wall в Хэбэе. Автопроизводитель заявил, что рассматривает Мексику как один из основных рынков, поэтому создание и развитие дилерской сети в стране будет ускорено. Мексика, согласно июльскому отчёту S&P Global, стала крупнейшим потребителем китайского автопрома, на который пришлось 8%, в то время как на Россию только 5%.