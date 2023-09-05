ГАЗ представил беспилотный грузовой электромобиль

ГАЗ показал автономную транспортную платформу на Comtrans-2023
Горьковский автозавод представил автономную транспортную платформу для транспортировки грузов на электротяге. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с выставки Comtrans-2023.
Платформа разработана инженерами ГАЗа совместно с НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Она предназначена для использования в межцеховой логистике в различных отраслях промышленности. Платформу можно адаптировать для работы в аэропортах, грузовых складах или портах. Беспилотник работает в автоматическом режиме, выстраивая трехмерную карту маршрута.
Грузоподъемность платформы варьируется от 800 до 1000 кг, она оснащена радарами, лидарами, камерами и навигационной аппаратурой. При возникновении внештатной ситуации происходит информирование диспетчера в онлайн-режиме, который может скорректировать маршрут или выполнить нужный маневр. Радиус разворота составляет 3,5 м, при развороте задействуются обе оси.