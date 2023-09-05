Ford откладывает производство Ranger и электрического Explorer

Как сообщает SPEEDME.RU, из-за проблем с цепочкой поставок, автопроизводитель Ford был вынужден отложить начало производства нового среднеразмерного пикапа Ranger 2024 года и версии Ranger Raptor на неделю. Несмотря на то, что прием заказов на автомобиль был открыт в мае, он все еще не поступил в продажу в США.

© media.ford.com

Компания не может подтвердить дату сборки из-за отсутствия точной информации о поставках компонентов от поставщиков. Однако автопроизводитель обещал информировать покупателей о любых обновлениях не реже одного раза в 45 дней.

Начальная цена нового Ford Ranger 2024 года составляет 32 565 долларов за версию XL с двигателем EcoBoost объемом 2,3 литра. Он способен выдавать мощность в 270 лошадиных сил и 420 Нм.