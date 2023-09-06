Люксовый Toyota Century оказался в два раза дешевле Aurus Komendant

Представлен люксовый кроссовер Toyota Century. Новая модель пополнит семейство Century, которое до сих пор было представлено только седаном. Кроссовер, по размерам превосходящий Land Cruiser 300, получил два варианта задних дверей, включая сдвижные, а салон у него исключительно четырехместный с двумя раздельными ультракомфортными креслами на втором ряду. Прием заказов уже открыт: цены стартуют с отметки 25 миллионов иен (16,5 миллиона рублей), что примерно в два раза дешевле российского Aurus Komendant (более 30 миллионов рублей), выступающего в том же сегменте. На японском же рынке Century бросит вызов Rolls-Royce Cullinan.

© Toyota

Кроссовер Century построен на платформе TNGA-K, той же, которая лежит и в основе Highlander и Lexus RX: у него стойки McPherson спереди и многорычажка сзади, а двигатель расположен поперек. Кузов дополнительно усилили и предложили для модели две схемы открывания задних дверей на выбор — в первом случае они распахиваются по ходу движения на угол 75 градусов для более удобной высадки и посадки, а во втором они сдвижные, так что дверной проем еще больше. Именно второй вариант показали в ходе презентации, однако будет ли он доступен для покупки, пока неизвестно.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

В оформлении решетки радиатора Century использован один из традиционных приемов японской архитектуры — кумико-дзайку. Это техника создания узорчатых деревянных решеток для перегородок сёдзи и декоративных панелей. Венчающий решетку серебряный значок с фениксом выполнен в стиле укиё-э. Для закругления кромок боковой линии кузова Toyota вновь обратилась к технике kichomen периода Хэйан (794—1185 гг.).

Кресла на втором ряду оснащены выдвижными подставками для ног, электрогерулировками, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. В спинки передних сидений интегрированы экраны, есть дополнительные дефлекторы вентиляции и встроенный мини-холодильник. На передней панели установлен экран мультимедийной системы, цифровая приборка и блок управления климатической системой с сенсорными кнопками. За безопасность отвечает полный комплекс систем Toyota Safety Sense.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Салон кроссовера украшают вышивки суга-нуи с горизонтальными стежками, как на традиционных японских кимоно. Накладка на передней панели — это декорированный шпон дерева сапеле, из которого делают в том числе музыкальные инструменты.

Из других решений можно выделить перегородку между салоном и багажным отделением из многослойного стекла, два кресла на втором ряду, разделенных широким подлокотником, и систему активного подавления внешнего шума. Также заявлены полноуправляемое шасси и система, регулирующая работу амортизаторов каждого колеса. Есть и система выбора режимов движения с пятью пределами— Eco, Normal, Sport, Custom для персональных настроек и специальный Rear Comfor, направленный, как следует из названия, для комфортной езды с пассажиром сзади. Собственно, то, для чего Century и предназначен.

Предположения относительно мотора оказались верными: вседорожник получил 3,5-литровый двигатель V6 и электромеханический вариатор, которые входят в состав гибридной установки — ее отдача составляет 412 лошадиных сил. Крутящий момент распределяться в зависимости от выбранного режима от 100 процентов в пользу передних колес до 20:80 в пользу задних. Запас хода Century на чистом электричестве составляет 69 километров, предусмотрена возможность подзарядки батареи от розетки.