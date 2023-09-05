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Компания Toyota представила водородную версию Hilux

Как сообщает SPEEDME.RU, пока большинство автопроизводителей ставят на электрификацию, японская компания Toyota продолжает экспериментировать с водородными автомобилями. Компания представила прототип пикапа Hilux на водородных топливных элементах, основанный на системе Mirai.

Toyota представила водородную версию пикапа Hilux
© global.toyota

В то же время Mirai не получила большой популярности из-за недостаточной рекламы со стороны Toyota. Предположительно, новинка будет иметь запас хода около 600 км. На основе прототипа к концу года построят несколько тестовых моделей.

Компания заявляет, что они будут тестироваться и проходить все испытания для получения сертификации. Это дает надежду, что в будущем водородный Hilux начнут производить массово.