Toyota представила водородную версию пикапа Hilux

Как сообщает SPEEDME.RU, пока большинство автопроизводителей ставят на электрификацию, японская компания Toyota продолжает экспериментировать с водородными автомобилями. Компания представила прототип пикапа Hilux на водородных топливных элементах, основанный на системе Mirai.

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В то же время Mirai не получила большой популярности из-за недостаточной рекламы со стороны Toyota. Предположительно, новинка будет иметь запас хода около 600 км. На основе прототипа к концу года построят несколько тестовых моделей.