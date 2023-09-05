Российский авторынок установил новый рекорд

Несмотря на разгар дачно-отпускного сезона и массовое повышение цен на автомобили из-за индексации утильсбора, продажи новых легковых машин в августе впервые с 2021 года преодолели 100-тысячную отметку. По итогам года российский авторынок может достичь еще одной круглой цифры - 1 млн машин.

За последний летний месяц россияне приобрели 109,7 тыс. легковых автомобилей - это в 2,6 раза больше, чем годом ранее, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК". При этом если смотреть понедельную статистку продаж, то наибольший объем реализации пришелся на первую неделю августа - он составил рекордные за 1,5 года 28,3 тыс. машин. Всплеск спроса был вызван опасениями со стороны покупателей роста цен из-за ослабления рубля и индексации утильсбора с 1 августа. Однако последующее подорожание на авторынке и повышение ключевой ставки в середине месяца снизили темпы продаж.

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Как говорит генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, август подверг новым испытаниям российский авторынок. Шок от индексации утильсбора и падения курса рубля привел к пересмотру цен на автомобили. Тем не менее отложенный спрос и риски новых повышений прайс-листов помогли сохранить положительную динамику продаж.

В свою очередь, генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский, отмечает, что все эти факторы имели место для реализации в части спроса в августе, но влияние было очень незначительное. Сделки по продаже автомобилей не происходят в один момент, а требуют определенных шагов как со стороны покупателя, так и со стороны продавца. Результат августа - это работа в большей части дилеров в июле.

"Безусловно, корректировка стоимости валюты была стимулирующем фактором, но планы продаж на август были выполнены без особого роста. Объемы продаж были обусловлены наличием автомобилей и доступностью финансовых продуктов", - говорит эксперт.

Между тем в последний месяц лета сразу 15 брендов, официально представленных на российском авторынке, переписали свои прайс-листы. Как констатируют эксперты портала "Цена Авто", столь масштабное повышение цен на новые машины зафиксировано впервые с мая 2022 года. Причем у большинства моделей в августе оно уложилось в десятки тысяч рублей, а у некоторых измеряется сотнями тысяч и в отдельных случаях даже превысило 1 миллион.

Стоит отметить, что цены повысили не только китайские производители, многие из которых поставляют автомобили в нашу страну по импорту, но и отечественные АвтоВАЗ, УАЗ и "Москвич", хотя для них утилизационный сбор компенсируется государством посредством промсубсидий.

По словам Андрея Ольховского, нет четкой планки уровня роста стоимости - у каждого бренда есть индивидуальная стратегия продаж, но каждый из них изменил стоимость исходя из своих ожиданий. У кого-то есть хеджирование курса юаня, у кого-то есть запасы автомобилей и их надо продать - в целом это было основным фактором ценообразования.

При этом у автодилеров уже не осталось автомобилей по старым ценам, которые были ввезены в Россию до повышения утилизационного сбора и снижения курса рубля, так как начиная с апреля динамика авторынка оставалась положительной, рассказал "РГ" руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

"Рост ставки утилизационного сбора пока не успел в полной мере отразиться на стоимости новых автомобилей, поставляемых в Россию как напрямую от производителей, так и по параллельному импорту. Скорее всего, новое обновление прайсов стоит ждать уже в сентябре - рост цен может составить до 10-20%. Этот фактор может негативно отразится на уровне продаж новых машин в начале осени, хотя традиционно это время является периодом повышенного спроса на авторынке после завершения сезона отпусков", - комментирует эксперт.

Впрочем, даже если в дальнейшем российский авторынок будет "сбавлять обороты", кривая продаж до конца года должна оставаться в положительной зоне. Однако нужно иметь в виду, что это обусловлено исключительно низкой базой прошлого года, который стал худшим в истории российского авторынка.

Согласно базовому прогнозу "Автостата", в 2023-м в нашей стране будет продано 990 тыс. легковых машин (+58%). В случае оптимистичного развития событий рост может составить и 68% до 1,05 млн автомобилей. Негативный сценарий предусматривает реализацию 940 тыс. машин (+50% к 2022-му).

Таким образом, положительный результат продаж должен быть при любом раскладе, тем более что уже по итогам восьми месяцев 2023-го в России было реализовано 607 тыс. автомобилей (+41%) - немногим менее, чем за весь прошлый год (626,3 тыс. шт.). По сравнению же с досанкционным 2021 годом (более 1,5 млн машин) уровень продаж в нынешнем году будет как минимум на треть ниже.

По мнению Андрея Ольховского, есть достаточно много оснований для преодоления планки 1 млн новых автомобилей по итогам года. На это могут повлиять сдвиг сроков ограничений по параллельному импорту на 1 января, а также стабилизация курса национальной валюты и ее возможное укрепление до уровня 87-90 рублей за 1 доллар США.