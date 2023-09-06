В Японии резко снижаются цены на подержанные автомобили

В Японии снижаются цены на подержанные автомобили. Все из-за России
В августе в Японии средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке стала ниже сразу на 6,9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - она лишь немногим превысила 1 млн иен (663 526 рублей), сообщает ТАСС со ссылкой на данные японской компании USS, которая занимается аукционами на подержанные автомобили. Эксперты отмечают, что это произошло из-за введения новых ограничений на поставки машин в Россию.
Предполагается, что цены продолжат снижаться и дальше, поскольку прежде РФ являлась одним из главных рынков для японских подержанных автомобилей.
Напомним, что с 9 августа Япония прекратила экспорт в Россию автомобилей с двигателями более 1,9 литра, а также минивэнов, электрокаров и гибридов. В итоге ежедневно Япония теряет до 100 млн йен (примерно 67,18 млн рублей или 700 тысяч долларов).
Под санкции попали популярные на Дальнем Востоке Toyota Probox / Succeed, Nissan AD, Mitsubishi Delica D3, Nissan NV200, Nissan NV100, Suzuki Every, Subaru Sambar.
Также в списке запрещенных к ввозу в РФ машин числятся Toyota Prius, Toyota Aqua, Nissan Note, Toyota Camry, Mazda 6, Toyota Land Cruiser, Lexus RX, Honda Fit Shuttle, Toyota RAV4 и многие другие.