В Японии резко снижаются цены на подержанные автомобили

В августе в Японии средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке стала ниже сразу на 6,9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - она лишь немногим превысила 1 млн иен (663 526 рублей), сообщает ТАСС со ссылкой на данные японской компании USS, которая занимается аукционами на подержанные автомобили. Эксперты отмечают, что это произошло из-за введения новых ограничений на поставки машин в Россию.