УАЗ повысил уровень акустического комфорта в своих внедорожниках

УАЗ продолжает постепенно модернизировать модельный ряд: в официальных аккаунтах бренда в соцсетях опубликована информация об очередном нововведении. С сентября УАЗ "Патриот" и Пикап в комплектациях "Base Икар" (с пакетом Limited) оснащаются специальными демпферами рычагов КП и раздаточной коробки.

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Как указывается в сообщении, данное решение позволяет снизить вибрации и повысить степень акустического комфорта в салоне. На стоимости моделей новшества, которые позже обещают появиться и на остальных версиях УАЗ "Патриот", "Пикап", а также "Профи", не сказались.

Похоже, что в компании действительно решили всерьез взяться за обновление своих автомобилей. Так, совсем недавно тот же "Патриот" уже получил улучшенную подвеску - дополнительный третий лист добавили в задние рессоры. Далее, судя по прозвучавшим в последнее время официальным заявлениям, в обозримые полтора-два года УАЗ расширит линейку модификаций. В модельной гамме должны появиться версии с двухлитровыми дизельным и бензиновым двигателями, а также 6-ступенчатыми механической, а затем и автоматической коробками передач. Можно предположить, что некоторые из анонсированных новшеств получат также и "производные" - "Пикап" и "Профи".

Помимо технических апгрейдов, ожидаются и столь долгожданные стилистические штрихи. Как нам удалось узнать из собственных источников, минимум, который стоит ожидать от ульяновцев - модель ждут изменения оптики, оформления передней части, а также дизайна интерьера.

И еще раз о стоимости - на фоне повышения цен на российском рынке большинством автопроизводителей цифры в прайс-листах УАЗ уже несколько месяцев остаются неизменными.