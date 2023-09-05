ГАЗ отозвал многомиллиардный иск к Volkswagen

Группа ГАЗ отозвала иск на 15,6 миллиарда рублей к немецкому концерну Volkswagen. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

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ГАЗ подал иск к Volkswagen в марте 2023 года, потребовав возместить ущерб от ухода компании с Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. Также в ГАЗ потребовали отменить разрыв соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen на нижегородском предприятии.

Volkswagen в 2011 году заключил контракт о сборке своих авто в Нижнем Новгороде. В марте 2022-го немецкая компания остановила производство.

Источники «Коммерсанта» связывали сумму исковых требований ГАЗа с доходами, которые российская группа могла бы получить от сборки до 2025 года.