Skoda показала лифтбек Superb нового поколения

Флагманская модель четвертой генерации унифицирована с Volkswagen Passat, который отныне будет продаваться только в форм-факторе универсала. На снимках Superb предстает в легком камуфляже, однако тайного в лифтбеке (или хэтчбеке, как называет его сама Skoda) осталось мало: производитель раскрыл габариты, показал убранство интерьера и рассекретил линейку двигателей.

© Skoda

Новый лифтбек Superb отличится оптимизированной аэродинамикой: коэффициент лобового сопротивления равен всего 0,24.

Длина подросшего флагмана составила 4912 миллиметров (+43 миллиметра) — больше, чему у Toyota Camry. Высота равна 1481 миллиметру (+11 миллиметров). Это даст больше пространства для головы спереди и для ног сзади. Ширина, как и колесная база, остались неизменными и составляют 1834 и 2841 миллиметр соответственно. Объем багажника тоже вырос — до 645 литров (+20).

Skoda

Skoda

Skoda

Skoda

Skoda

Skoda

В салоне, схожем с оным у нового Kodiaq, разместятся крупный 13-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и 10-дюймовая приборная панель с проекционным дисплеем. Также управление осуществляется через мультируль, под который перенесли селектор передач, и физические «шайбы» Smart Dials с небольшими экранчиками. Комплектации с новыми названиями Essence и Selection, а также привычные Sportline и Laurin & Klement получат уникальный дизайн.

В палитре двигателей — три бензиновых мотора объемом от 1,5 до двух литров мощностью от 150 до 265 лошадиных сил, а также два «дизеля» 2.0 на 150 и 193 силы. Начальный бензиновый агрегат дополнен 48-вольтовым стартер-генератором, а «топовым» двигателям положен полный привод. Сочетаются моторы с семиступенчатой коробкой передач DSG.