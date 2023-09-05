Exeed вывел на рынок новый паркетник RX Flying Fish

Автопроизводитель Exeed представил на рынке новое исполнение своего популярного кроссовера RX. Автомобиль получил инновационные улучшения и обновленную техническую часть.

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Главное улучшение в модификации Exeed RX Flying Fish заключается в наличии автоматической трансмиссии. Ее разработкой занимались совместно с компанией Chery. Это первый переднеприводный автомобиль в Китае с адаптивной подвеской, стоимостью 27 000 долларов или 2 600 000 рублей.

На родном рынке модель предлагается в 4-х комплектациях, каждая из которых удовлетворяет потребности определенной группы клиентов. В трех версиях предусматривается система полного привода и трансмиссия последнего поколения. В последней комплектации, которая использует полный привод, есть современная автоматическая роботизированная КПП.

В любом исполнении автомобиль оснащается турбированным мотором 2.0 мощностью 261 л.с. Начальная версия модели оценивается в 22 900 долларов или 2 200 000 рублей. Кроссовер Exeed RX уже предлагается на рынке России. Приобрести его у дилеров можно по цене от 5 400 000 рублей. Презентация модели на местном рынке состоялась в июле текущего года.

В ходе создания новой версии производитель сохранил большую часть технических параметров - снаряженную массу, расход топлива и максимальную скорость. Эксперты полагают, что новая АКПП покажет более стабильную и плавную работу.