Автомобили Kia подорожали в России на 105 тыс. рублей

Автомобили Kia подорожали в России впервые за полтора года
В России впервые с марта прошлого года подорожали автомобили Kia. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные из прайс-листов компании.
Седаны Kia Cerato и кроссоверы Soul и Seltos 2022 года выпуска стали дороже на 105 тыс. рублей (на 3,6-5,7%). Производство этих автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде не ведется больше года, официальные поставки машин в РФ корейская компания прекратила.
Согласно информации с сайта Kia, у дилеров в разных городах России остались новые Kia Cerato, Soul и Seltos, их количество исчисляется десятками штук. Седан Cerato стоит от 2,2 млн рублей, Soul — от 1,9 млн рублей, Seltos — от 2,1 млн рублей.
По данным «Газеты.Ru», российский импортер Kia (ООО «Киа Россия и СНГ») переводит часть своего представительства из РФ в Казахстан, где сможет возобновить прямую операционную деятельность, остановившуюся в 2022 году.