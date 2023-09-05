Автомобили Kia подорожали в России на 105 тыс. рублей

В России впервые с марта прошлого года подорожали автомобили Kia. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные из прайс-листов компании.

Седаны Kia Cerato и кроссоверы Soul и Seltos 2022 года выпуска стали дороже на 105 тыс. рублей (на 3,6-5,7%). Производство этих автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде не ведется больше года, официальные поставки машин в РФ корейская компания прекратила.

Согласно информации с сайта Kia, у дилеров в разных городах России остались новые Kia Cerato, Soul и Seltos, их количество исчисляется десятками штук. Седан Cerato стоит от 2,2 млн рублей, Soul — от 1,9 млн рублей, Seltos — от 2,1 млн рублей.