В ГИБДД ответили на вопрос о штрафах за «липучку»

Водителям в России не грозит наказание в виде штрафа за езду на «липучей» резине. На ней можно ездить в любое время года, заявил глава Госавтоинспекции России Михаил Черников на брифинге, передает агентство «Прайм».

«Образно говоря, совершил (водитель) ДТП, его же рассматривают в комплексе, в том числе и техническое состояние транспортного средства оценивается, какие шины стояли на транспортном средстве, которое совершило ДТП. Видят, что даже вот «липучая» резина… никаких нарушений здесь нет», - указал Черников, отметив, что технический регламент нарушений здесь не видит.

Ранее сообщалось, что в России начали действовать корректировки, которые были внесены в постановление правительства РФ по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

В документе - перечень неисправностей, при которых запрещается использовать машину. В нем говорится, что управлять машиной, если на ней «установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя», запрещено.