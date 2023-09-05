Рассекречен Volkswagen Golf восьмого поколения

Обновленный Volkswagen Golf восьмого поколения рассекретили в преддверии презентации
Обновленный Volkswagen Golf 8-го поколения был замечен на закрытом мероприятии. Как пишет SPEEDME.RU, фото предстоящей новинки опубликовало издание CarBuzz. На изображении видно, что передний бампер получил изменения и стал более узким, что может указывать на принадлежность к «спортивной» комплектации R-Line.
Ожидается, что официальная презентация обновленного Golf состоится в этом году, после чего модель будет снята с производства. Восьмое поколение Golf вышло на рынок в 2019-ом году и уже прошло плановое обновление, которое является последним для этой модели.
Уже точно известно, что восьмой Golf станет последним поколением легендарного хэтчбека. Volkswagen анонсировал, что производство этой модели прекратится в ближайшее время. Отметим, что изменения в дизайне автомобиля уже не являются неожиданностью. Ранее обновленный Golf был замечен на дорожных тестах без какого-либо камуфляжа.