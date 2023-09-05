Права категории «М» предложили распространить на электросамокаты

Общественник Шкуматов призвал распространить права категории "М" на СИМ
На электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо распространить права уже существующей категории «М» или же вводить новую. Об этом в пресс-центре НСН заявил член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов. По его словам, такое решение даст возможность гражданам управлять мощными СИМ.
«В то же время тогда необходимо снижать требования для категории «М». Сейчас это 18 лет. Необходимо снижать возраст до 14 лет и обучать молодых людей для того, чтобы они безопасно управляли электросамокатами, электровелосипедами, электроколесами, гироскутерами и так далее», — сказал Шкуматов.
В конце августа член комитета Государственной думы по транспорту Виталий Ефимов предложил ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч.
Федеральный эксперт по развитию городов и агломераций Илья Заливухин в свою очередь заявил, что в Москве необходимо запретить ездить по тротуарам на СИМ, а не ограничивать скорость передвижения на них.