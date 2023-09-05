Права категории «М» предложили распространить на электросамокаты

«В то же время тогда необходимо снижать требования для категории «М». Сейчас это 18 лет. Необходимо снижать возраст до 14 лет и обучать молодых людей для того, чтобы они безопасно управляли электросамокатами, электровелосипедами, электроколесами, гироскутерами и так далее», — сказал Шкуматов.