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Общественник Шкуматов призвал распространить права категории "М" на СИМ

На электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо распространить права уже существующей категории «М» или же вводить новую. Об этом в пресс-центре НСН заявил член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов. По его словам, такое решение даст возможность гражданам управлять мощными СИМ.

Права категории «М» предложили распространить на электросамокаты
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«В то же время тогда необходимо снижать требования для категории «М». Сейчас это 18 лет. Необходимо снижать возраст до 14 лет и обучать молодых людей для того, чтобы они безопасно управляли электросамокатами, электровелосипедами, электроколесами, гироскутерами и так далее», — сказал Шкуматов.

В конце августа член комитета Государственной думы по транспорту Виталий Ефимов предложил ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч.

Федеральный эксперт по развитию городов и агломераций Илья Заливухин в свою очередь заявил, что в Москве необходимо запретить ездить по тротуарам на СИМ, а не ограничивать скорость передвижения на них.

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