У АвтоВАЗа появился свой банк

«АвтоВАЗ» объявил о завершении юридических процедур по запуску в России нового банка АО «Авто Финанс Банк». Об этом сообщила пресс-служба компании.

© Lada

Новый банк создан на базе АО «РН-Банк», который «АвтоВАЗ» приобрел летом 2023 года. Французская Renault и японская Nissan владели 60% акций банка через Barn B.V. , еще 40% принадлежали «ЮниКредит банку».

Банк продолжит предоставлять финансирование на приобретение новых и подержанных автомобилей физическим лицам, а также услуги факторинга для автопроизводителей по финансированию дилерского склада. Также планируется наращивать объемы корпоративного бизнеса, включая финансирование поставщиков компонентов для поддержки и восстановления российского автопрома, и предлагать новые сервисы частным клиентам (срочные депозиты, платежные сервисы и другие финансовые услуги).