У АвтоВАЗа появился свой банк

АвтоВАЗ объявил о запуске собственного банка
«АвтоВАЗ» объявил о завершении юридических процедур по запуску в России нового банка АО «Авто Финанс Банк». Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новый банк создан на базе АО «РН-Банк», который «АвтоВАЗ» приобрел летом 2023 года. Французская Renault и японская Nissan владели 60% акций банка через Barn B.V. , еще 40% принадлежали «ЮниКредит банку».
Банк продолжит предоставлять финансирование на приобретение новых и подержанных автомобилей физическим лицам, а также услуги факторинга для автопроизводителей по финансированию дилерского склада. Также планируется наращивать объемы корпоративного бизнеса, включая финансирование поставщиков компонентов для поддержки и восстановления российского автопрома, и предлагать новые сервисы частным клиентам (срочные депозиты, платежные сервисы и другие финансовые услуги).
Как заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, банк станет «неотъемлемой частью всей российской автомобильной индустрии на пути достижения технологического суверенитета и выполнения целей Стратегии развития отрасли до 2035 года». К 2030 году «АвтоВАЗ» планирует увеличить кредитный портфель розничных клиентов банка и прибыли в семь раз.