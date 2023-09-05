Renault представил семиместный Grand Kangoo с 1024 конфигурациями сидений

Renault показал новый семиместный минивэн Grand Kangoo. Построенный на базе Kangoo третьего поколения, дебютировавшего тремя годами ранее, Grand Kangoo получил салон с широкими возможностями трансформации. По заверениям Renault, благодаря семи отдельным сиденьям доступно 1024 разных конфигурации. Также Grand Kangoo назван одним из самых просторных автомобилей в своем классе с лучшим показателем пространства для ног пассажиров третьего ряда.

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Практичный Kangoo с семью местами Renault представил на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Три сиденья второго ряда и два сиденья третьего снимаются, а переднее пассажирское кресло складывается, увеличивая объем багажника с изначальных 500 литров до 3750 литров. В этом случае в салон можно загрузить предмет длиной до 3,11 метра.

Пять сидений можно не только убирать, но и складывать, а также двигать вперед и назад. Это и дает многообразие конфигураций, которое обещает Renault. Все кресла оборудованы креплениями ISOFIX, а доступ к третьему ряду облегчает сдвижная дверь увеличенного по сравнению со стандартным Kangoo размера — 83 сантиметра в ширину против 65.

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Кроме этого, по салону распределено множество мест для хранения: их общий объем равен 58 литрам. Grand Kangoo можно будет купить с застекленной либо распашной задней дверью, более удобной для погрузки длинных предметов. В список оборудования включены камера заднего вида, подогрев передних сидений и руля и медиасистема EasyLink.

В гамме двигателей — бензиновые, дизельные и электрические варианты мощностью 130, 95 и 121 лошадиная сила соответственно. Последний оборудован батареей емкостью 45 киловатт-часов и проезжает без подзарядки до 265 километров, а добавить энергии на 170 километров можно за 27 минут от устройства постоянного тока.