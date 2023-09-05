Китайский бренд Avatr представил свою вторую модель

Электрический хэтчбек Avatr 12 до конца года начнут продавать в Китае, а на следующий у компании запланирован выход на международный рынок. Новинка может стать первенцем европейской линейки. Она оснащен передовой электроникой, в том числе автопилотом Huawei, и будет предлагаться в двух версиях: с задним и полным приводом.

© Avatr

Марка Avatr, запущенная Changan, Huawei и CATL в 2018 году, представила вторую модель на собственной модульной платформе CHN — хэтчбек Avatr 12. Электрическая пятидверка щеголяет футуристической внешностью в духе кроссовера Avatr 11 и рядом интересных дизайнерских решений. Например, у машины нет заднего стекла. А к задней кромке капота примыкает так называемый Halo Screen — матричный дисплей для приветственных сообщений и пиктограмм.

Avatr

Среди других электрокаров Avatr 12 будет выделяться площадью остекления 2,57 квадратного метра, широкоформатным 4K-экраном диагональю 35,4 дюйма, передними креслами Zero-Gravity и аудиосистемой с 27 динамиками. Вдобавок он предложит выбор из 64 цветов фоновой подсветки и трех вариантов ароматизации салона. Основные материалы отделки — дерево и кожа «наппа». Разумеется, будет у хэтчбека и автопилот Huawei, в составе которого 29 датчиков.

Из необычных деталей салона Avatr 12 — скрытые отсеки для мелочовки в дверях и подъемный «островок» на центральной консоли с площадками для беспроводной зарядки гаджетов.

Avatr

Avatr