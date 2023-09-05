Импорт автомобилей в Россию начал падать

С мая объемы ввоза иномарок росли каждый месяц, однако в августе был зафиксирован спад. Так, за последний летний месяц в страну импортировали 71,7 тысячи новых легковушек против 80,3 тысячи месяцем ранее. Июльский показатель оказался пиковым за последние три года, отмечают эксперты «Автостата». Это, а также последующее падение они связывают с повышением ставок утильсбора с 1 августа: до него импортеры старались ввезти максимум.

© motor.ru

Снижается импорт не только новых, но и подержанных автомобилей. В августе в Россию привезли 32 тысячи машин с пробегом, что стало одним из самых низких результатов с начала 2023 года. Не дотянул до него лишь февраль с 31,6 тысячи автомобилей.

Однако показатели импорта 2023 года все еще значительно выше прошлогодних. В целом за январь-август в страну импортировали 379,2 тысячи новых легковых автомобилей, что в 3,9 раза больше, чем за тот же период 2022 года. Б/у-автомобилей ввезли 303,4 тысячи, увеличив объем в 2,5 раза.

Большинство легковушек поступают в Россию из Китая. За август на КНР пришлось 86,7 процента. В июле же общая стоимость импортированных оттуда машин побила рекорд, составив 1,06 миллиарда долларов.