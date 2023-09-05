В Москве представили полноприводный "Соболь" с новой начинкой

Новые грузовики показали интересующимся вживую. Сегодня в Москве открылась выставка коммерческого транспорта. Обычно это событие вызывало большой ажиотаж. И сегодня наплыв желающих посмотреть на новую технику также был достаточно высок, особенно если учесть, что в прошлом году такая выставка вообще не проводилась из-за событий, связанных с СВО.

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Но тем не менее за последние два года рынок грузового транспорта стремительно рос. По словам исполнительного директора агентства "Автостат" Сергея Удалова, только за 8 месяцев этого года он вырос на 80%. При этом китайские машины занимают практически 70% рынка.

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Самый высокий рост продаж образовался среди тягачей и самосвалов. Что же касается отечественных производителей, то и они пошли в рост. У КАМАЗа доля рынка остается высокой и они расширяют свой модельный ряд. Доля ГАЗа очень сильно выросла. Растет "Соллерс" на платформе китайских производителей.

Новый "Соболь" оснастили новой раздаточной коробкой с алюминиевым корпусом, электронным управлением и увеличенным передаточным числом.

Но что же интересного представлено на выставке? В первую очередь поспешим познакомить с новым "Соболем" от ГАЗа. Это полноприводный микроавтобус, как и все предыдущие "Соболи", только в отличие от них он обладает некоторыми особенностями. В первую очередь очень неплохим двигателем - 2,5 литровым 150-сильным турбодизелем.И шестиступенчатой коробкой передач.

Серийный вариант "полноприводника" оснащен блокировками межколесных дифференциалов и понижающей передачей, независимой передней подвеской, усиленным передним подрамником, а также новой раздаточной коробкой с алюминиевым корпусом, электронным управлением и увеличенным передаточным числом демультипликатора.

Но это, что называется, для людей. А для тех, кто перевозками занимается всерьез, есть такой вариант. А именно магистральный седельный тягач "Валдай 45", в основе которого лежит китайский Foton. До конца года компания "Нижегородские автомобили", которая арендует производственные площади у ГАЗа, планирует произвести 600 таких машин.

У "Валдая 45" 12-ступенчатая роботизированная коробка передач, пневматическая задняя подвеска и кабина максимального размера, обеспечивающая высокий уровень комфорта. Расположение и высота седла оптимизированы под полуприцепы европейского типа, позволяя рационально распределить нагрузку на оси и обеспечить более высокую полезную нагрузку.

У тягача двигатель 11,8 литра, который выдает 470 л. с. (345 кВт). Из-за короткой колесной базы "Валдай 45" отличается низким собственным весом и хорошей маневренностью, а наличие двух топливных баков емкостью 840 л обеспечивает запас хода до 2800 км.

Представители автозавода"Урал" продемонстрировали перспективную модульную электроплатформу "Урал". Речь о грузовике в исполнении шасси с колесной формулой 4х2 и грузоподъемностью до 11 т. Такая конструкция допускает установку самых разных настроек: фургонов, самосвальных и боровых конструкций, коммунальной техники.

Это гибрид газового электромобиля с электрическим. Электрическую часть привода составляет тяговый электродвигатель мощностью 177 л. с. Тяговые аккумуляторы обеспечивают запас хода 300 км. При отсутствии возможности подключения к электросети для зарядки тяговых батарей их подзарядка осуществляется при помощи находящейся на борту генераторной установки.