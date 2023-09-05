В Москве представили полноприводный "Соболь" с новой начинкой
Новые грузовики показали интересующимся вживую. Сегодня в Москве открылась выставка коммерческого транспорта. Обычно это событие вызывало большой ажиотаж. И сегодня наплыв желающих посмотреть на новую технику также был достаточно высок, особенно если учесть, что в прошлом году такая выставка вообще не проводилась из-за событий, связанных с СВО.
Но тем не менее за последние два года рынок грузового транспорта стремительно рос. По словам исполнительного директора агентства "Автостат" Сергея Удалова, только за 8 месяцев этого года он вырос на 80%. При этом китайские машины занимают практически 70% рынка.
Самый высокий рост продаж образовался среди тягачей и самосвалов. Что же касается отечественных производителей, то и они пошли в рост. У КАМАЗа доля рынка остается высокой и они расширяют свой модельный ряд. Доля ГАЗа очень сильно выросла. Растет "Соллерс" на платформе китайских производителей.
Новый "Соболь" оснастили новой раздаточной коробкой с алюминиевым корпусом, электронным управлением и увеличенным передаточным числом.
Но что же интересного представлено на выставке? В первую очередь поспешим познакомить с новым "Соболем" от ГАЗа. Это полноприводный микроавтобус, как и все предыдущие "Соболи", только в отличие от них он обладает некоторыми особенностями. В первую очередь очень неплохим двигателем - 2,5 литровым 150-сильным турбодизелем.И шестиступенчатой коробкой передач.
Серийный вариант "полноприводника" оснащен блокировками межколесных дифференциалов и понижающей передачей, независимой передней подвеской, усиленным передним подрамником, а также новой раздаточной коробкой с алюминиевым корпусом, электронным управлением и увеличенным передаточным числом демультипликатора.
Но это, что называется, для людей. А для тех, кто перевозками занимается всерьез, есть такой вариант. А именно магистральный седельный тягач "Валдай 45", в основе которого лежит китайский Foton. До конца года компания "Нижегородские автомобили", которая арендует производственные площади у ГАЗа, планирует произвести 600 таких машин.
У "Валдая 45" 12-ступенчатая роботизированная коробка передач, пневматическая задняя подвеска и кабина максимального размера, обеспечивающая высокий уровень комфорта. Расположение и высота седла оптимизированы под полуприцепы европейского типа, позволяя рационально распределить нагрузку на оси и обеспечить более высокую полезную нагрузку.
У тягача двигатель 11,8 литра, который выдает 470 л. с. (345 кВт). Из-за короткой колесной базы "Валдай 45" отличается низким собственным весом и хорошей маневренностью, а наличие двух топливных баков емкостью 840 л обеспечивает запас хода до 2800 км.
Представители автозавода"Урал" продемонстрировали перспективную модульную электроплатформу "Урал". Речь о грузовике в исполнении шасси с колесной формулой 4х2 и грузоподъемностью до 11 т. Такая конструкция допускает установку самых разных настроек: фургонов, самосвальных и боровых конструкций, коммунальной техники.
Это гибрид газового электромобиля с электрическим. Электрическую часть привода составляет тяговый электродвигатель мощностью 177 л. с. Тяговые аккумуляторы обеспечивают запас хода 300 км. При отсутствии возможности подключения к электросети для зарядки тяговых батарей их подзарядка осуществляется при помощи находящейся на борту генераторной установки.
Еще одной экологичной новинкой автозавода стал автомобиль "Урал С355В0" 6х4 LNG полной массой до 35 т. На автомобиле, представленном в Экспоцентре в исполнении самосвал, установлен новый газовый двигатель российского производства мощностью 420 л. с. и криобак на 450 л.