Россияне переходят на новые марки шин

Россияне взамен привычных марок шин переходят на новые
Российские автовладельцы уже начали покупать зимние шины. Как рассказали "Российской газете" эксперты "Авито", пока не стартовал период "переобувки", можно найти выгодные варианты. При этом все чаще наши граждане делают выбор в пользу бюджетных азиатских брендов.
В августе продажи новых зимних шин выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас новые шины составляют почти половину от всего объема проданных на "Авито" комплектов резины. За год их доля в общем объеме продаж выросла на 8%. А предложение новой резины выросло в 2,2 раза за год.
Средняя цена нового комплекта из четырех шин составила 43 тыс. рублей. Продажи б/у шин для легковых автомобилей выросли на 6% в сравнении с августом прошлого года. Средний чек комплекта шин "с рук" составил 15 тыс. рублей.
Наиболее популярным брендом автомобильных шин в прошлом месяце стал Nokian Tyres. На него пришелся 21% от общих продаж в этой категории, средняя цена комплекта из четырех новых шин составила 44,4 тыс. руб., а б/у - 16,9 тыс. руб. Например, в топ-5 самых продаваемых брендов - Pirelli (Италия, средняя цена за новые - 54 тыс. руб., б/у - 17,6 тыс. руб.), Michelin (Франция, средняя цена за новый комплект - 96 тыс. руб., б/у - 23,6 тыс. руб.), также Cordiant (Россия, средняя цена за новые - 18,1 тыс. руб., б/у - 10,7 тыс. руб.).
Еще один тренд - российские автовладельцы взамен привычных марок открыли для себя новые бренды шин, которые готовы предложить бюджетные, но качественные варианты. Спрос на шины от азиатских производителей заметно набирает оборот: так, в августе показали заметный рост продажи новых шин таких брендов, как Yokohama (Япония, +2,4 раза год к году) и Kumho (Южная Корея, +2,2 раза). Также россияне стали активнее интересоваться покупкой новых зимних шин брендов из Китая: высокая динамика продаж приходится на Triangle (+62%), Sailun (+60%) и Maxxis (+50%).
Как отмечает исполнительный директор "ТД "Кама" (генеральный дистрибьютор продукции предприятий Kama Tyres) Тимур Шарипов, китайская продукция может занять около 30% рынка шин в РФ до конца 2023 года.
"В связи с уходом из России производителей и импортеров в части премиальных шин и шин среднеценового сегмента высока вероятность занятия данной ниши производителями китайской продукции различного качества", - говорит он.