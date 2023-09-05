Проезд по Крымскому мосту восстановлен, сообщает Telegram-канал оперативного штаба моста. Перерыв в работе моста продлился полтора часа.

По данным на 21:00 по мск с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Ранее сообщалось, что работа моста была приостановлена в 19:37.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.