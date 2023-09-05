В пустыне США образовалась пробка из десятков тысяч машин
Более 60 тысяч посетителей американского музыкального фестиваля Burning Man попали в многокилометровую пробку при попытке выехать из пустыни Блэк-Рок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Это случилось после того, как организаторы фестиваля разрешили посетителям уехать – до этого выезд был запрещён из-за размытых дорог. В результате этого решения пустыню Блэк-Рок одновременно попыталось покинуть несколько десятков тысяч автомобилей, которые устроили пробку на десятиполосном шоссе.
Видеокадры с пробкой попали в сеть. На них можно увидеть гигантское скопление автомобилей, которые простаивают посреди пустыни.
Напомним, что 3-го сентября на место проведения музыкального фестиваля Burning Man обрушились сильные дожди, из-за которых десятки тысяч участников мероприятия оказались заблокированными в пустыне Блэк-Рок. Позже стало известно, что как минимум один из посетителей фестиваля погиб.