В пустыне США образовалась пробка из десятков тысяч машин

Более 60 тысяч посетителей американского музыкального фестиваля Burning Man попали в многокилометровую пробку при попытке выехать из пустыни Блэк-Рок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Это случилось после того, как организаторы фестиваля разрешили посетителям уехать – до этого выезд был запрещён из-за размытых дорог. В результате этого решения пустыню Блэк-Рок одновременно попыталось покинуть несколько десятков тысяч автомобилей, которые устроили пробку на десятиполосном шоссе.

Видеокадры с пробкой попали в сеть. На них можно увидеть гигантское скопление автомобилей, которые простаивают посреди пустыни.