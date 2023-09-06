Рост цен до 30 процентов и экспансия Китая: что ждет российский авторынок

На российском авторынке грядет резкое повышение цен: по прогнозам разных экспертов, уже к декабрю этого года они могут подскочить от 5 до 30 процентов. Всему виной — колебания курса валют и новый утилизационный сбор. К чему готовиться автолюбителям, найдется ли в России достойный конкурент китайским моделям и стоит ли ждать возвращения европейских и американских производителей — читайте в специальном материале «Парламентской газеты».

Кому достались иностранные заводы?

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Массовый исход автобрендов из России начался еще в прошлом году, вскоре после объявления специальной военной операции и введения против нашей страны первого пакета санкций. Один за другим производство приостановили или свернули вовсе практически все ведущие концерны: BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Renault, Nissan, Lexus, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Subaru и так далее. Отрасль отреагировала на это резким падением производства — в марте, когда начался «исход», выпуск новых моделей просел, согласно данным Росстата, более чем на 70 процентов. Однако тотального коллапса, вопреки самым мрачным прогнозам, не случилось. Прежде всего — из-за того, что на смену ушедшим «европейцам» и «американцам» бурным потоком хлынули «китайцы», о чем мы поговорим позже.

Исход сопровождался массовым перераспределением активов — сборочных площадок и автозаводов. Местами этот процесс был довольно болезненным — так, петербургский завод Toyota несколько месяцев находился в простое: руководство никак не могло наладить поставки комплектующих, а рабочие сидели по домам, получая ежемесячные компенсации. Однако сегодня все более или менее устаканилось.

Московский же завод Renault перешел в собственность столичного правительства, которое, в свою очередь, передало его «АвтоВАЗу». Сейчас вместо «Дастеров» и «Каптюров» там собирают возрожденные «Москвичи». Согласно заявлениям руководства компании, без западных хозяев предприятие не только не потеряет, но и будет наращивать производственные мощности: с 2025-го там обещают выпускать по 125 тысяч автомобилей в год.

Петербургские площадки Nissan и Toyota также переориентировали на выпуск отечественного авто: на первом будут выпускать новые «Лады», второй нацелен на производство инновационного электромобиля E-Neva и крупнотоннажных грузовиков для нефтегазового сектора БАЗ-S36A11.

Еще один завод — Volkswagen в Калужской области — пока что находится в подвешенном состоянии. Он также благополучно сменил владельца (им стала компания «Авилон»), но что именно там будут делать — пока неизвестно. Согласно информации СМИ, на предприятии планируют наладить сборку китайских автомобилей бренда Chery. Однако сам «Авилон» эти сведения не подтверждал.

Что происходит на рынке?

Несмотря на переход производственных активов в руки российских компаний, по словам экспертов, опрошенных «Парламентской газетой», тренд сейчас на рынке один — массированная экспансия Китая. Автопроизводители из Поднебесной продолжают с огромным энтузиазмом осваивать ниши, покинутые европейцами и американцами. Так, согласно данным китайской таможни, в июле этого года из Китая в Россию поставили автомобилей на сумму свыше миллиарда 600 миллионов долларов — это абсолютный рекорд за все время. Притом что предыдущий случился не далее как в июне — тогда объемы поставок достигли миллиарда 300 миллионов.

По информации аналитического агентства «Автостат», на август этого года общее количество китайских автомобилей в России превысило миллион единиц.

«Сегодня на их долю приходится 2,4 процента от всего парка легковых машин в стране, — говорится в отчете компании. — При этом 28 процентов всех «китайцев» в РФ представлено маркой Chery — таких машин на середину нынешнего года зарегистрировано в количестве свыше 304 тысяч единиц. Второе место по этому показателю занимает Geely (210 тысяч), третье — Lifan (152 тысячи).

И это еще не предел — так, по словам исполнительного директора ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслава Жигалова, уже через несколько лет китайская продукция может занять до 90 процентов российского авторынка.

«Китай сейчас является абсолютным мировым лидером по производству автомобилей, — отметил эксперт. — Там насчитывается 80 автомобильных брендов, и эта цифра постоянно растет. Очень быстро обновляются технологии, пополняется модельный ряд. А конкуренции — по крайней мере на территории нашей страны — по сути, нет».

Что будет с нашим автопромом?

С нашим автопромом ситуация при этом складывается неоднозначная. Российские производители занимают ниши, где китайцев нет: например, УАЗ прочно обосновался в сегменте недорогих рабочих грузовиков и фургонов, а АвтоВАЗ — в сегменте автомобилей стоимостью до полутора миллионов рублей. И в целом, учитывая то, что народ, мягко говоря, не жирует, такая стратегия себя оправдывает: так, по данным агентства «Автостат», в августе 2023 года самым популярным у россиян вот уже который месяц подряд стало семейство LADA — разных моделей под этим брендом продали свыше 28 тысяч единиц. Это более четверти от всего объема продаж.

Однако с отечественным автопромом есть другая проблема — он стремительно дорожает.

«Согласно данным Росстата, за восемь месяцев этого года у нас отечественные автомобили уже подорожали на восемь процентов, — отметил Вячеслав Жигалов. — А импортные — всего на три процента. И тренд, скорее всего, продолжится. Это парадоксально, особенно с учетом того, что цена импортных автомобилей полностью зависит от курса валют, но это так. Скорее всего, тут дело в двух моментах. Во-первых, локализация у нас все еще не такая высокая, как нам заявляют. А во-вторых, на мой взгляд, мы сильно отстаем по НИОКРам. Расходы на них все еще слишком низкие — а чем меньше расходы на НИОКРы, тем сложнее обзавестись собственными автокомпонентами, особенно теми, которые относятся к сложной электронике».

Также маловероятно появление новинок из других стран — например, из Индии и Ирана, крупные автомобильные концерны которых еще в прошлом году аккуратно намекали на растущий интерес к российскому рынку. Ну и совсем уж фантастический сценарий — внезапное возвращение ушедших. Так, например, Nissan, распродав все свои российские активы по символической стоимости в один евро, понес от этого решения убытков на 660 миллионов долларов. Но финансовый год при этом, как следует из публичных отчетов компании, завершил с чистой прибылью свыше полутора миллиарда. У других мировых брендов ситуация плюс-минус похожая: увы, Россия не стала для них такой большой потерей, чтобы одуматься, схватиться за голову и совершить поворот кругом.

«Можно сказать даже больше — скорее всего, в ближайшее время нам стоит ожидать окончательного разрыва отношений с недружественными странами, — уверен Вячеслав Жигалов. — Потому что даже те, кто официально о своем уходе не заявлял, — как, например, южнокорейские бренды — фактически это сделали. В частности, мы сейчас наблюдаем, как иностранные компании отключают системы технической поддержки, без подключения к которым в автосервисе невозможно произвести ни одной даже простейшей манипуляции. Поэтому никаких возвращений не будет точно».

Одним словом, как минимум ближайшие пять лет на российском авторынке пройдут под знаменем Китая.

Как изменятся цены?

По ценовой динамике прогноз у экспертов тоже идентичный: цены будут расти. Всему виной два фактора: девальвация рубля, который с начала года ослаб по отношению к иностранным валютам практически на треть, и повышение утилизационного сбора с 1 августа практически в два раза в зависимости от марки и возраста автомобиля. На последнем, в частности, настоял Минпромторг — в ведомстве это объяснили тем, что повышение тарифов «позволит бюджету получить дополнительные средства, отечественным компаниям — продавать свою продукцию, а иностранным — эффективнее инвестировать в локализацию производства». Однако, говорят участники рынка, не случится, скорее всего, ни первого, ни второго, ни третьего.

«Индексация, поскольку она касается только импортных автомобилей, скорее всего, имеет одну цель — защитить отечественного производителя, — пояснил Вячеслав Жигалов. — Но по факту единственное, к чему она приведет, — резкое повышение цен. По нашим прогнозам, к декабрю этого года они могут прибавить до 30 процентов. А это неизбежно повлечет за собой падение покупательной способности населения и снижение спроса».

Другие эксперты более щадящи в прогнозах. Так, член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто оценил грядущий рост цен в 5-15 процентов.

«Повышение в 30 процентов попросту убьет рынок, — отметил Моржаретто. — Потому что у нас сохраняется одна очень важная константа: невысокая покупательная способность населения. У нас и без того увеличивается средний возраст автомобилей — с 2013 года он, по разным оценкам, повысился с 10 до 15 и более лет. Если же цены вырастут еще на треть до конца года, народ откажется покупать новые авто вовсе».

Поможет ли нам параллельный импорт?

Параллельный импорт, отмечают эксперты, уже не играет на российском рынке практически никакой серьезной роли.

«Его доля и без того неуклонно уменьшалась, — отметил Игорь Моржаретто. — Сейчас она, по разным данным, составляет от 12 до 14 процентов. На мой взгляд, параллельному импорту осталось недолго — его попросту «убьет» выросший утилизационный сбор. Возить автомобили по серым схемам всегда было не совсем выгодно — слишком длинные и сложные логистические цепочки, слишком много посредников, слишком большая наценка. А невозможность хотя бы частично компенсировать еще и утильсбор за счет государства и вовсе может поставить на параллельном импорте крест. Поэтому я бы не стал брать его в расчет, анализируя ситуацию на рынке».

Какие ждем новинки?

Зато что точно будет, так это фантастическое модельное разнообразие. В 2023-2024 годах на российский рынок ворвется сразу множество новых марок авто — правда, преимущественно из все того же Китая.

BAIC BJ40, рамный внедорожник с понижайкой и двухлитровым бензиновым двигателем на 225 лошадиных сил. Производство началось летом на заводе «Автотор» в Калининграде. Средняя розничная цена — 4 миллиона 59 тысяч рублей.

JAECOO 9, кроссовер на базе Chery Tiggo 9. Старт продаж — ноябрь 2023, цены пока держатся в секрете.

Бензиновый лифтбек «Москвич 6» с полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью в 136 лошадиных сил и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Старт продаж — октябрь 2023 года.

Компактный кроссовер Jetour X70 Plus (конец сентября) и полноприводный внедорожник Jetour T2 (декабрь).

Спортивный седан Omoda S5 GT с мотором мощностью в 150 лошадиных сил (сентябрь) и электрический кроссовер Omoda E5 (конец года).

Пикап Sollers, который представляет собой локализованную китайскую модель JAC T6 (сроки неизвестны).

Как изменить ситуацию

Как рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, законодатели о ситуации на авторынке знают.

«Автомобиль — приобретение для человека, безусловно, очень важное, но с учетом достаточной развитости общественного транспорта все-таки не первоочередное, — отметил сенатор. — А с учетом того, какие мы сейчас затруднения ощущаем с финансированием защищенных статей бюджета — социальной сферы, медицины и прочего, — автомобильный рынок все-таки отходит на второй план. Ну и потом — у нас ведь населению нужны не только автомобили, но и стиральные машины, телевизоры, мебель, одежда, наконец. Это все вещи необходимые. А автомобиль предметом первой необходимости не является».

Что касается научной работы (именно ее недостаточную развитость и финансирование наши эксперты, напомним, называли в качестве главной причины высокой стоимости отечественных авто), то на ее налаживание, по словам Анатолия Артамонова, при любом раскладе уйдут годы.