Глава Renault призвал не бояться "китайцев"

Интересными получились выступления глав компаний Renault и BMW, которые выразили диаметрально противоположные взгляды на массовый приход китайских брендов на европейский рынок.

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Лука де Мео, стоящий у руля Renault Group, говорит, что играть в жертву и придерживаться заградительной политики не стоит, Оливер Зипсе же опасается, что у европейских автопроизводителей не хватит сил противостоять нашествию "китайцев", и они проиграют.

Глава BMW говорит преимущественно о массовом сегменте. По словам Зипсе, ужесточение экологических норм и полный отказ от авто с ДВС после 2035 года приведёт к ценовой войне с китайскими компаниями, а сегмент массовых моделей если не исчезнет, то точно не будет представлен европейскими марками.

Лука де Мео считает, что причин препятствовать китайскому наступлению нет, но упомянул ряд важных моментов, которые необходимы.

"Единственное, что мы можем сделать - скромно принять правила игры, но не играть в жертву", - цитирует топ-менеджера Autocar.

Де Мео не считает, что Европе необходимо перенимать опыт протекционистской политики, как в США, приводя в пример исторические факты, доказывающие, что быстрый рост числа новых игроков не означает, что они станут лидерами.

"Когда в Европу пришли японцы и корейцы, было то же самое", - говорит Лука де Мео.

Однако не стоит забывать, что несмотря на схожую ментальность, те же корейцы сильно отличаются от китайцев.

Глава Renault считает, что выход для европейской автопромышленности в борьбе с китайскими брендами заключается в мерах поддержки властей. Уязвимость старосветского подхода заключается в том, что здесь привыкли субсидировать инновационные проекты и различные стартапы, упуская из виду важную составляющую бизнеса - производство.