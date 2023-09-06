Названы самые популярные подержанные автомобили в России

В августе этого года в России вырос спрос на автомобили с пробегом. Он увеличился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3,6% в сравнении с июлем. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на руководителя направления «Автомобили» в «Авито» Вадима Иванова.

Самым популярным по итогам августа 2023 года у россиян автомобилем стала Lada Priora. На долю этой модели пришлось 4,8% от общего спроса. Среди иномарок — Ford Focus (2,1%). Чаще всего автомобили ищут в Москве и Московской области (доля спроса 17,6%), и средняя цена предложений в этих регионах — 1,65 млн рублей. Кроме того, в лидерах Краснодарский край (6,6%, 1 млн рублей), Петербург и Ленобласть (5,7%, 1,2 млн рублей), Ростовская область (3,4%, 890 тыс. рублей), а также Башкирия (3,3%, 758 тыс. рублей). Средняя цена по РФ по сравнению с июлем выросла на 1,2%, составив 901 тыс. рублей.

В августе был продан 109 731 новый автомобиль. Это почти на 15 тысяч больше, чем в июле, и в 2,6 раза выше показателей августа 2022 года. Самой популярной новой моделью в августе стал Lada Granta: в последний месяц лета было продано чуть более 16 тысяч таких автомобилей.