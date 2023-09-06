В Россию привезли "китайский Ford F-150"

Один из дилеров привез в Россию пикап под брендом Dadao (совместный проект JMC и концерна Ford). Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 4 600 000 рублей.

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В объявлении говорится, что под капотом машины стоит турбодизель серии Puma 2,3 литра (177 л.с., 450 Нм). Коробка - восьмиступенчатый "автомат" ZF. Трансмиссия с блокируемой муфтой подключения передней оси и демультипликатором (коэффициент понижения - 2,48).

Габариты модели: 5450 x 5685 x 5706 мм в длину в зависимости от версии, 1935 мм в ширину и 1870 мм в высоту.

В салоне центральный экран установлен независимо и может поворачиваться к водителю. Под экраном находится блок физических кнопок климат-контроля. Приборная панель цифровая. Рулевое колесо имеет форму с двойным D-образным дизайном.

В переводе с латинизированного китайского Dadao означает "проспект". Создатели позиционируют Dadao как отдельную марку, для нее придумали свой логотип.