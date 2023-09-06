Мошенники придумали новую схему обмана автомобилистов в России

В России мошенники придумали новую схему обмана автомобилистов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Отмечается, что автомобилистам стали приходить письма с предложением выгодно оформить топливную карту. В сообщении говорится, что водитель может оформить ее со скидкой 50%. Так, заправиться на 10 тыс. рублей можно будет при покупке топливной карты за 5 тыс. рублей. Для убедительности мошенники ссылаются на некое постановление о топливных компенсациях, а также указывают контакты специалиста, к которому можно обратиться в случае возникновения вопросов.

Согласившемуся оформить такую услугу человеку предлагают перейти по ссылке, где на самом деле скрывается скам-ресурс. После того как жертва вводит данные банковской карты и покупает услугу, злоумышленники пропадают вместе с деньгами, а человек не получает ничего.