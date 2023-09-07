Автозаправки начали отменять стимулирующие акции для покупателей

«Маржа заправок по бензину Аи-92 и Аи-95 на начало сентября в среднем составляла минус 3 руб./л, по дизелю – минус 2 руб./л. Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива – с середины августа», – сообщил представитель «Петромаркета».