Автозаправки начали отменять стимулирующие акции для покупателей

Автозаправочные станции (АЗС) стали приносить их владельцам убытки. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет».
«Маржа заправок по бензину Аи-92 и Аи-95 на начало сентября в среднем составляла минус 3 руб./л, по дизелю – минус 2 руб./л. Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива – с середины августа», – сообщил представитель «Петромаркета».
На фоне убыточной маржи при продаже топлива, некоторые крупные российские АЗС стали отменять стимулирующие акции и скидки для потребителей. Независимые АЗС тоже меняют или сокращают свои системы лояльности для клиентов.
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