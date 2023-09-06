В США вскоре придется отозвать более 50 млн машин

NHTSA: 52 млн подушек безопасности должны быть отозваны из-за возможности разрыва
Целый ряд автомобильных компаний в Соединенных Штатах, возможно, вскоре будет вынужден отозвать свыше 50 миллионов автомобилей. Как пишет ТАРАНТАС НЬЮС, Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) обнародовало заявление о необходимости отзыва некоторых надувных устройств подушек безопасности, которые были произведены компаниями ARC и Delphi.
Как выяснилось, они могут взорваться и нанести водителям и пассажирам травмы металлическими фрагментами. Под угрозой масштабной отзывной кампании оказались Ford, BMW, General Motors, Stellantis, Kia, Hyundai, Maserati, Porsche, Mercedes-Benz, Tesla, Toyota и Volkswagen.
Надо отметить, что эксперты NHTSA расследуют сообщения о разрывах надувных устройств подушек безопасности, сделанных двумя названными компаниями уже с 2016 года. Дефектные надувные устройства выпускались с 2000 по 2018 годы. За это время ARC сделал 41 миллион устройств, а Delphi — 11 миллионов.