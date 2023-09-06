Продажи запчастей в России пошли вверх, а цены — вниз

Российские автомобилисты начали готовить машины к осенне-зимнему сезону и активнее закупаются запчастями и расходниками. Как сообщает «Авито», наблюдается рост продаж тормозных дисков, деталей салона и вентиляции, а также электрики. На фоне этого количество объявлений о продаже запчастей для автомобилей популярных марок растет, а цены в отдельных сегментах снижаются.

© Motor.ru

Только за этот год появилось более одного миллиона новых уникальных запчастей и аксессуаров. Например, увеличилось количество предложений о продаже деталей для моделей китайских марок Geely, Chery, Haval, Omoda и Exeed, число которых на дорогах растет от месяца к месяцу, отмечают эксперты. Это говорит о том, что поставщики наладили альтернативные логистические каналы. Цены на некоторые категории товаров пошли вниз: подешевели автокосметика и аксессуары (примерно на треть), масляные насосы и системы смазки (на 14 процентов), тормозные жидкости (на 12 процентов) и патрубки вентиляции (на восемь процентов).

«В начале осеннего сезона мы наблюдаем рост интереса россиян к запчастям и расходникам для автомобилей. Наиболее активно покупают запчасти для кузова, автосвет, электрооборудование и детали для двигателей», — говорят в «Авито».

При этом новые автокомпоненты и аксессуары преобладают над подержанными — на долю первых приходится 57 процентов от общего объема продаж.

Так, к концу лета увеличился спрос на новые детали салона (+62 процента) и новые тормозные диски (+54 процента). Также перед наступлением холодного сезона автовладельцы обновляют системы смазки двигателей, вентиляцию и электрику.