Эксперт назвал лучший японский кроссовер за 1,5 млн рублей

Кроссовер Honda CR-V третьего поколения назван одним из лучших на вторичном рынке в сегменте за 1,5 млн рублей. Таким мнением поделился автоэксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев. Он считает, что эта машина ничуть не уступает популярному кроссоверу Toyota RAV4. Главным недостатком модели эксперт назвал стоимость авто.

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По мнению эксперта, за 1,5 млн рублей на вторичном рынке можно найти Honda CR-V третьего поколения (2008-2012 гг.), а также более свежие варианты четвертой генерации. В оснащение такой машины входит 5-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая при грамотном и своевременном обслуживании без проблем может проехать до 200 тыс. км. Машину можно найти с передним или полным приводом.

Дизельные моторы Honda CR-V достаточно проблемные, поэтому лучше выбирать кроссовер с 2-литровым бензиновым силовым агрегатом с отдачей в 150 л. с. В целом, за исключением капризной цепи ГРМ, такой мотор не доставит хлопот своим автовладельцам.

Из минусов Honda CR-V Зиновьев отметил недостаточное оснащение автомобиля. Даже в топовых версиях могут отсутствовать некоторые обогревы, камеры и другие опции.

эргономичность;

управляемость;

подвеску (кроме пружин);

антикоррозийную защиту кузова (кроме пятой двери). К плюсам японского автомобиля эксперт отнес: