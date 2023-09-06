Володин объяснил процесс перехода депутатов Госдумы на российские авто

За депутатами Госдумы в избирательных округах закрепят машины, произведенные в России. А в Москве служебный транспорт парламентариев будет меняться на отечественные авто по мере выбытия иномарок, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее президент России Владимир Путин призвал прекратить закупки иностранных автомобилей для госслужащих. По его словам, все чиновников должны пересесть на российские автомобили. Такая мера позволит улучшить качество отечественных машин.

В «АвтоВАЗе» в свою очередь отметили, что имеют достаточные производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для чиновников в нужных объемах. А спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что парламентарии должны ездить на «Москвичах», «Ладах», Aurus и «Волгах».

По словам Володина, Госдума ежегодно перечисляет средства на аренду автомобилей для «осуществления депутатами своих полномочий в регионе».

«Мы обсудили с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране. Все поддержали такое решение», - пояснил он.

Спикер отметил, что этот вопрос планируется вынести на ближайшее заседание Совета Государственной Думы, которое состоится 18 сентября.

При этом, по словам Володина, служебные автомобили депутатов в Москве «по мере выбытия» будут заменяться только продукцией отечественных автопроизводителей.

«Такой подход поможет развитию отечественного автопрома. А бюджетные средства останутся в России. Начинать надо с себя», - констатировал он.