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Володин объяснил процесс перехода депутатов Госдумы на российские авто

За депутатами Госдумы в избирательных округах закрепят машины, произведенные в России. А в Москве служебный транспорт парламентариев будет меняться на отечественные авто по мере выбытия иномарок, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин объяснил процесс перехода депутатов Госдумы на российские авто
© globallookpress.com

Ранее президент России Владимир Путин призвал прекратить закупки иностранных автомобилей для госслужащих. По его словам, все чиновников должны пересесть на российские автомобили. Такая мера позволит улучшить качество отечественных машин.

В «АвтоВАЗе» в свою очередь отметили, что имеют достаточные производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для чиновников в нужных объемах. А спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что парламентарии должны ездить на «Москвичах», «Ладах», Aurus и «Волгах».

По словам Володина, Госдума ежегодно перечисляет средства на аренду автомобилей для «осуществления депутатами своих полномочий в регионе».

«Мы обсудили с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране. Все поддержали такое решение», - пояснил он.

Спикер отметил, что этот вопрос планируется вынести на ближайшее заседание Совета Государственной Думы, которое состоится 18 сентября.

При этом, по словам Володина, служебные автомобили депутатов в Москве «по мере выбытия» будут заменяться только продукцией отечественных автопроизводителей.

«Такой подход поможет развитию отечественного автопрома. А бюджетные средства останутся в России. Начинать надо с себя», - констатировал он.

Володин ранее уточнял, что пользуется автомобилем Aurus, а в нерабочее время передвигается на «вместительном и экономичном» автомобиле «Москвич-3».

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