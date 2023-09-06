УАЗ слегка обновил Патриот и Пикап

Ульяновский автозавод улучшил Патриот и Пикап. Обновление небольшое: с сентября 2023 года внедорожник и грузовичок оснащаются демпферами рычагов коробки передач и раздаточной коробки, сообщает УАЗ на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Демпферы позволят снизить вибрации и сделать салон акустически комфортнее, чтобы ничто не нарушало «гармонию единения с автомобилем». Однако положены они пока только одному исполнению.

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С сентября заказать УАЗ Патриот и Пикап с новым уровнем вибро- и шумоизоляции можно в комплектации Base Икар с пакетом Limited. Позже нововведение появится на других исполнениях Патриота и Пикапа, а также грузовичка Профи.

За УАЗ Патриот в варианте Base Икар Limited на сегодняшний день просят от 1 800 000 рублей (рекомендованная розничная цена, указанная на сайте производителя). Без приставки Limited внедорожник стоит от 1 550 000 рублей. Пикап же предлагается за 1 810 000 и за 1 575 000 рублей за Base Икар Limited и Base Икар соответственно.