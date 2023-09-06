Exeed подняла цены на все модели в России

В России в сентябре 2023 года подорожали все кроссоверы китайской марки Exeed. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Цены выросли на 10-60 тыс. рублей, или 0,2-2%.

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Так, среднеразмерный кроссовер TXL в комплектации Flagship подорожал на 10 тыс. рублей, а в топовой Sport Edition – на 30 тыс. рублей. Семиместный кроссовер VX также подорожал: на 20 тыс. рублей выросла стоимость автомобиля в комплектации President и на 40 тыс. рублей — машины в топ-комплектации President Limited Edition.