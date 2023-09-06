Volkswagen может создать СП с китайским стартапом Leapmotor

Volkswagen AG намерен заключить сделку с китайским стартапом по производству электромобилей Leapmotor, чтобы лицензировать свою новейшую платформу для электромобилей.

© ПроКроссовер.ру

Предположительно, Volkswagen планирует разместить на этих новых электромобилях значок своего суббренда Jetta. Ни одна компания пока не прокомментировала новость, поэтому информация не является официальной. При этом Volkswagen Group активно ищет партнеров в Китае, стремясь укрепить свои позиции на этом рынке.

Последняя платформа Leapmotor, представленная несколько дней назад, называется LPEE 3.0, или «Четырехлистный клевер». Она предусматривает глубокую интеграцию компонентов друг в друга и переносит большинство процедур управления на один бортовой суперкомпьютер. Компания заявляет, что ее можно использовать для проектирования и производства любых электромобилей, даже полностью отличающихся друг от друга.