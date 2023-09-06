Volkswagen может создать СП с китайским стартапом Leapmotor

Volkswagen создаст СП со стартапом по производству электромобилей Leapmotor
Volkswagen AG намерен заключить сделку с китайским стартапом по производству электромобилей Leapmotor, чтобы лицензировать свою новейшую платформу для электромобилей.
Предположительно, Volkswagen планирует разместить на этих новых электромобилях значок своего суббренда Jetta. Ни одна компания пока не прокомментировала новость, поэтому информация не является официальной. При этом Volkswagen Group активно ищет партнеров в Китае, стремясь укрепить свои позиции на этом рынке.
Последняя платформа Leapmotor, представленная несколько дней назад, называется LPEE 3.0, или «Четырехлистный клевер». Она предусматривает глубокую интеграцию компонентов друг в друга и переносит большинство процедур управления на один бортовой суперкомпьютер. Компания заявляет, что ее можно использовать для проектирования и производства любых электромобилей, даже полностью отличающихся друг от друга.
Начинающий автопроизводитель представит свой первый автомобиль на базе платформы LPEE 3.0 на выставке IAA в Мюнхене в Германии в сентябре. Выступая в интервью средствам массовой информации, генеральный директор Leapmotor Чжу Цзянмин подтвердил, что компания ведет переговоры «с парой иностранных компаний» относительно использования своей платформы Four-Leaf Clover. Он добавил, что одна из компаний пока еще новичок в мире