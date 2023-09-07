Stellantis разрабатывает Lancia Ypsilon нового поколения

Stellantis занимается разработкой Lancia Ypsilon нового поколения: первое изображение
Итальянский премиальный бренд готовится к возвращению на большой европейский рынок: новинка Lancia по плану должна появиться в 2024 году.
Марка Lancia входит в состав автогиганта Stellantis. Несмотря на то, что продукция итальянского бренда на сегодняшний день представлена всего одной моделью, и та продаётся только на домашнем рынке, концерн решил оставить Lancia в строю. Напомним, единственной моделью остаётся пятидверный хэтчбек Ypsilon, который выпускается с 1995 года. За прошедшее время он всего дважды сменил генерацию, актуальная модель появилась в 2011 году, последнее серьёзное обновление она пережила в 2021-м. Сейчас производитель занимается разработкой Ypsilon следующего поколения.
Известно, что новинка появится весной 2024-го, а в её внешности будут заметны заимствования у концепта Lancia Pu+Ra HPE, который был представлен в апреле текущего года. Напомним, тот шоу-кар был призван продемонстрировать новый фирменный стиль возрождаемой марки.
На фото: концепт Lancia Pu+Ra HPE
Компания уже выпустила несколько прототипов будущей новинки, однако фотошпионам они пока не попадались: производитель держит внешность Lancia Ypsilon следующей генерации в секрете. Свой вариант потенциального экстерьера будущей модели предлагает дизайнер испанского издания Motor.es. Ожидается, что этот автомобиль вернёт марку на большой европейский рынок.
Предполагается, что длина Ypsilon нового поколения составит около четырёх метров, а её профиль будет похож на Peugeot 208. При этом передняя часть и корма у итальянского премиального хэтчбека окажутся совершенно новыми. Судя по рендеру, у новинки будет большая заглушка чёрного цвета на передней части, на которой можно увидеть светящееся название бренда, а также интегрированные тонкие полосы ходовых огней. Ниже располагаются основные блоки фар необычной формы, в самом низу располагается большой воздухозаборник с рисунком в виде небольших горизонтально вытянутых ячеек и пара круглых противотуманок по бокам.
Рендер Lancia Ypsilon следующей генерации
Ещё у автомобиля на изображении чёрный верх, такого же цвета стойки и корпуса боковых зеркал – это создаёт эффект парящей крыши. Предполагается, что корму украсят фонарями круглой формы, а салон оснастят современной информационно-развлекательной системой и несколькими цифровыми дисплеями.
У Lancia Ypsilon следующего поколения будет несколько вариантов «начинки». Так, в списке модификаций ожидается вариант с мягкогибридной установкой, в основу которой ляжет трёхцилиндровый бензиновый турбомотор, работающий в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». Ещё у хэтчбека будет полностью электрическая версия, которая, скорее всего, разделит технику с Peugeot e-208: речь идёт о единственном 156-сильном электродвигателе, а также тяговом аккумуляторе ёмкостью 51 кВт*ч; отметим, у «француза» максимальная дальнобойность без подзарядки составляет 400 км.
Напомним, в дальнейшем Lancia не собирается ограничиваться одной моделью. Согласно планам бренда, в 2026 году появится полностью электрический кроссовер, которому, вероятно, могут дать имя Aurelia, а в 2028-м будет представлена новая Delta (модель тоже будет «зелёной»).