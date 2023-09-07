Stellantis разрабатывает Lancia Ypsilon нового поколения

Итальянский премиальный бренд готовится к возвращению на большой европейский рынок: новинка Lancia по плану должна появиться в 2024 году.

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Марка Lancia входит в состав автогиганта Stellantis. Несмотря на то, что продукция итальянского бренда на сегодняшний день представлена всего одной моделью, и та продаётся только на домашнем рынке, концерн решил оставить Lancia в строю. Напомним, единственной моделью остаётся пятидверный хэтчбек Ypsilon, который выпускается с 1995 года. За прошедшее время он всего дважды сменил генерацию, актуальная модель появилась в 2011 году, последнее серьёзное обновление она пережила в 2021-м. Сейчас производитель занимается разработкой Ypsilon следующего поколения.

Известно, что новинка появится весной 2024-го, а в её внешности будут заметны заимствования у концепта Lancia Pu+Ra HPE, который был представлен в апреле текущего года. Напомним, тот шоу-кар был призван продемонстрировать новый фирменный стиль возрождаемой марки.

На фото: концепт Lancia Pu+Ra HPE

Компания уже выпустила несколько прототипов будущей новинки, однако фотошпионам они пока не попадались: производитель держит внешность Lancia Ypsilon следующей генерации в секрете. Свой вариант потенциального экстерьера будущей модели предлагает дизайнер испанского издания Motor.es. Ожидается, что этот автомобиль вернёт марку на большой европейский рынок.

﻿Предполагается, что длина Ypsilon нового поколения составит около четырёх метров, а её профиль будет похож на Peugeot 208. При этом передняя часть и корма у итальянского премиального хэтчбека окажутся совершенно новыми. Судя по рендеру, у новинки будет большая заглушка чёрного цвета на передней части, на которой можно увидеть светящееся название бренда, а также интегрированные тонкие полосы ходовых огней. Ниже располагаются основные блоки фар необычной формы, в самом низу располагается большой воздухозаборник с рисунком в виде небольших горизонтально вытянутых ячеек и пара круглых противотуманок по бокам.

Рендер Lancia Ypsilon следующей генерации

Ещё у автомобиля на изображении чёрный верх, такого же цвета стойки и корпуса боковых зеркал – это создаёт эффект парящей крыши. Предполагается, что корму украсят фонарями круглой формы, а салон оснастят современной информационно-развлекательной системой и несколькими цифровыми дисплеями.

У Lancia Ypsilon следующего поколения будет несколько вариантов «начинки». Так, в списке модификаций ожидается вариант с мягкогибридной установкой, в основу которой ляжет трёхцилиндровый бензиновый турбомотор, работающий в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». Ещё у хэтчбека будет полностью электрическая версия, которая, скорее всего, разделит технику с Peugeot e-208: речь идёт о единственном 156-сильном электродвигателе, а также тяговом аккумуляторе ёмкостью 51 кВт*ч; отметим, у «француза» максимальная дальнобойность без подзарядки составляет 400 км.